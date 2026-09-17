Die Nahost-Frage und die AfD

Nicht nur Donald Trump und Elon Musk gratulierten der »Alternative für Deutschland« (AfD) zu ihrem Wahlsieg in Sachsen-Anhalt. Auch Yishai Fleisher, Siedlersprecher und politischer Berater des rechtsextremen israelischen Ministers Itamar Ben-Gvir, sandte Grüße nach Magdeburg: »Die pronationalistische, antidschihadistische Revolution ist in Deutschland angekommen«, erklärte Fleisher auf der Plattform X. Der israelische Minister für Diaspora-Angelegenheiten Amichai Chikli nannte die AfD-Vorsitzende Alice Weidel »leicht zugänglich« und lobte ihren »gesunden liberalen Patriotismus, ihre verantwortungsvolle Einwanderungspolitik und ihren klaren Blick für die Gefahren des radikalen Islam«. Auch ein Treffen zwischen dem ehemaligen israelischen Kommunikationsminister Ayub Kara (Likud-Partei) und dem AfD-Abgeordneten Martin Sichert im Mai 2026 deutet auf eine Annäherung zwischen einzelnen rechtsgerichteten israelischen Politikern und der AfD hin.

Aber welche Haltung vertritt die Partei zu Israel und dem Nahostkonflikt eigentlich? Seit ihrer Gründung inszeniert sich die AfD als Befürworterin Israels und jüdischen Lebens in Deutschland. Bereits 2019 drängte sie auf ein Verbot der Boykottbewegung BDS, womit sie allerdings nicht allein steht in der deutschen Parteienlandschaft. In einem Gespräch mit Elon Musk auf X bezeichnete Parteivorsitzende Weidel die AfD als »einzige Beschützerin jüdischer Menschen in Deutschland«.

Ihr Kollege Alexander Wolf, Mitglied des Arbeitskreises Außenpolitik (»AK Außen«), hob hervor, dass die AfD fest an der Seite Israels stehe, und forderte zudem die Bundesregierung auf, sich auf EU-Ebene klar gegen jegliche Sanktionen gegen Israel auszusprechen. Beatrix von Storch verlangte im Dezember 2024 über das Portal abgeordnetenwatch.de, die intensive Rüstungskooperation zwischen Deutschland und Israel fortzusetzen. Der stellvertretende Fraktionschef und außenpolitische Sprecher Markus Frohnmaier verurteilte den 2025 von der Bundesregierung erklärten, vorübergehenden Stopp bestimmter Waffenexporte nach Israel.

Für eine Partei, deren Mitglieder in der politischen Debatte immer wieder Verbrechen des Nationalsozialismus herunterspielen und die deutsche Erinnerungskultur zur Schoa kritisieren, ist diese dezidiert pro-israelische Haltung bemerkenswert. Denn andere Parteien und die Bundesregierung selbst leiten ihr Bekenntnis zu Israel ausdrücklich aus der deutschen historischen Verantwortung ab. Der damalige AfD-Chef Alexander Gauland bezeichnete 2018 auf einem Bundeskongress der Jungen Alternative Hitler und die NS-Zeit als »einen Vogelschiss in über 1.000 Jahren erfolgreicher deutscher Geschichte«. 2017 nannte der rechtsextreme Thüringer AfD-Vorsitzende Björn Höcke das Mahnmal für die ermordeten Juden Europas ein »Denkmal der Schande«.

Der promovierte Islamwissenschaftler Hans-Thomas Tillschneider, der das AfD-Landtagswahlprogramm für Sachsen-Anhalt maßgeblich prägte, nutzt wiederum die Kritik an Israels militärischem Vorgehen im Gazastreifen, um die historische kollektive Schuld der Deutschen am Holocaust zu relativieren. »Israel straft die Palästinenser kollektiv für die Verbrechen der Hamas [...] Genau das Gleiche gilt übrigens für die Deutschen und den Holocaust. Man kann nicht das ganze deutsche Volk in Verantwortung ziehen für die Verbrechen einiger weniger«, erklärt Tillschneider in einem TikTok-Beitrag Ende Oktober 2023.

Zwischen Mainstream und Antisemitismus: Das Israel-Dilemma der AfD

Gegenüber ihrer Anhängerschaft betreibt die AfD mit ihrer pro-israelischen Haltung eine Gratwanderung. Laut einer Studie des American Jewish Committee (AJC) lassen sich auf allen Ebenen der Partei antisemitische Äußerungen sowie verschwörungsideologisches und völkisches Denken dokumentieren. Auch ihre Anhängerschaft zeigt laut einer Studie der Konrad-Adenauer-Stiftung vom November 2025 eine erhöhte Zustimmung zu antisemitischen Einstellungen.

Die Autoren der KAS-Studie sehen in der Israel-Solidarität der AfD nicht nur eine außenpolitische, sondern auch eine innenpolitische Funktion. Zum einen diene die israelfreundliche Position dazu, vom in den eigenen Reihen verbreiteten Antisemitismus abzulenken. Diese Haltung teilen viele rechtspopulistische Parteien in Europa, von der österreichischen FPÖ bis zum französischen Rassemblement National. So könnten rechtsextreme Parteien den Anschein politischer Unbedenklichkeit erwecken, während sie weiterhin antisemitische Narrative und Verschwörungscodes pflegen. Der ehemalige AfD-Spitzenkandidat für den Stadtrat in Unna verkaufte laut einer WDR-Recherche in seinem Onlineshop schwarze Sonnen-Anhänger. Dieses Symbol gilt als »Ersatz-Hakenkreuz« der Neonaziszene.

Nach den jüngsten Zahlen im Jahresbericht zu politisch motivierter Kriminalität (PMK) des Bundeskriminalamts ist die Hälfte der antisemitischen Straftaten dem rechten Spektrum zuzuordnen. 38 Prozent entfielen auf ausländische, nichtreligiöse Ideologien, neun Prozent auf religiös-islamistische Motive und zwei Prozent auf linksextreme Motive. Die PMK-Statistik steht allerdings in der Kritik, weil sie Fälle bereits zu Beginn der Ermittlungen erfasst, ohne eine gerichtliche Verurteilung vorauszusetzen. Verstärkte Kontrollen und vermehrte Anzeigen gegen Migranten können deren statistischen Anteil bei vergleichbarem Verhalten erhöhen. Zu den schwersten antisemitisch motivierten Gewalttaten in der deutschen Nachkriegsgeschichte zählt der rechtsterroristische Anschlag in Halle (Saale) 2019, bei dem der Täter Stephan Balliet versuchte, schwer bewaffnet in eine Synagoge einzudringen, und danach zwei Passanten erschoss.

Die AfD-Rhetorik zeichnet Antisemitismus in Deutschland häufig als ein von Muslimen oder Arabern importiertes Problem. Im AfD-Wahlprogramm von 2025 heißt es: »Jüdisches Leben wird in Deutschland vorwiegend von juden- und israelfeindlichen Muslimen bedroht.« Der stellvertretende Leiter des Arbeitskreises Außen, Gerold Otten, vertritt im Gespräch mit zenith eine ähnliche Haltung: »Das sind ja keine Glatzen, die auf Palästina-Demonstrationen in Berlin ›Juden ins Gas‹ schreien«, sagt Otten. Es handele sich vielmehr »eindeutig um importierten Antisemitismus«.

Nach empirischen Belegen für diese Darstellung gefragt, verweist der Menschenrechtspolitische AfD-Sprecher, Rainer Rothfuß, gegenüber zenith auf den MOTRA-Monitor 2025, eine vom Bund geförderte Studie zur Früherkennung von Extremismus. Der Bericht stellt fest, dass antisemitische Einstellungen seit Herbst 2023 – zeitgleich mit dem Überfall der Hamas auf Israel und dem anschließenden Krieg – sprunghaft angestiegen sind, besonders unter jungen Muslimen. Der frühere Antisemitismusbeauftragte Felix Klein betont hingegen, Antisemitismus sei kein muslimischer Import, sondern seit Jahrhunderten in Deutschland verwurzelt.

Die uneingeschränkte Solidarität mit Israel ist auch unter AfD-Politikern umstritten. Gerold Otten beobachtet vor allem in den ostdeutschen Landesverbänden wachsende Kritik an Israel. Otten selbst sagt im Interview mit zenith, dass Israel völkerrechtswidrig im Libanon und in Gaza vorgehe, und plädiert für eine Zwei-Staaten-Lösung. Uneinigkeit in der Außenpolitik führte auch zu einem Parteiaustritt: Marcel Goldhammer, damals stellvertretender Vorsitzender der »Juden in der AfD«, verließ die AfD im August 2025 aus Protest gegen den angeblich zu kritischen Israel-Kurs der Parteiführung. Zuvor hatte Parteisprecher Tino Chrupalla Israels Vorgehen im Gazastreifen als »verbrecherisch« kritisiert und einen eingeschränkten deutschen Waffenlieferstopp unterstützt.

Uneins bei Iran und der amerikanischen Politik im Nahen Osten

Solche Differenzen zu außenpolitischen Fragen innerhalb der AfD sind kein Einzelfall: Am 18. März 2026 fordert AfD-Verteidigungspolitiker Hannes Gnauck auf X, das Bundeswehr-Mandat zur Marine-Mission Aspides »vollständig zu nutzen« – laut T-Online zum Schutz von Handelsschiffen in der Straße von Hormuz. Nach rund einer Stunde verschwindet der Beitrag. Eine entsprechende Pressemitteilung hatte die Parteispitze bereits trotz Freigabe durch den verteidigungspolitischen Sprecher Rüdiger Lucassen gestoppt. Ob sie auch die Löschung auf X veranlasste, ist unklar. Auch weitere außenpolitische Alleingänge wurden von der Parteiführung ausgebremst. So intervenierte der Fraktionsvorstand beispielsweise beim Vorstoß des Abgeordneten Andreas Bleck vom Januar 2026, den iranischen Exilpolitiker und Schah-Sohn Reza Pahlavi nach Berlin einzuladen (Pahlavi traf dann unter anderem den CDU-Außenpolitiker Armin Laschet).

Die US-amerikanischen Angriffe auf Iran legten innerparteiliche Risse besonders deutlich offen. Die AfD-Spitze kommentierte bereits im Februar dieses Jahres in einer Stellungnahme, man verfolge den Krieg mit großer Sorge. Weiter hieß es darin: »Die erneute Destabilisierung des Nahen Ostens liegt nicht im deutschen Interesse und muss beendet werden.« Das Statement stieß innerhalb der Partei auf deutlichen Widerspruch. Laut dem Politico-Podcast »Inside AfD« kritisierten mehrere Mitglieder der AfD-Bundestagsfraktion diese Erklärung in einer internen Chatgruppe auf Telegram. Einige Abgeordnete erklärten, sie fühlten sich durch die Parteispitze nicht vertreten und forderten eine Klärung des außenpolitischen Kurses.

Der Streit zog auch weitere Kreise. Im April kritisierte der ehemalige außenpolitische Sprecher Matthias Moosdorf in einem öffentlich gewordenen Brief an seine Fraktionskollegen die Ausrichtung der Fraktion – und insbesondere die Arbeit seines Nachfolgers Markus Frohnmaier. Moosdorf, der Honorarprofessor an der Moskauer Gnessin-Musikakademie ist, kritisierte unter anderem Frohnmaiers öffentliche Äußerung zu »sogenannten präzisen chirurgischen Einsätzen« – getätigt ausgerechnet an dem Tag, an dem eine Mädchenschule in Minab Ziel eines Angriffs wurde, bei dem 160 Kinder getötet wurden. Parteichef Chrupalla versuchte vergeblich, Moosdorf davon abzubringen, das Schreiben an alle Abgeordneten zu verschicken. Daraufhin verhängte die Parteispitze Ordnungsmaßnahmen gegen Moosdorf.

Solche Vorstöße und die anschließenden Interventionen der Parteispitze werfen die Frage auf, ob die rechtsextreme Partei, die »nationale Interessen« zum Maßstab ihrer Politik erklärt, überhaupt einen kohärenten außenpolitischen Kurs anstrebt.

Und was bedeutet das für die Nahostpolitik der Alternative für Deutschland? Welche Kontakte, Interessen und ideologische Überschneidungen verbinden die AfD mit den Staaten der MENA-Region? Und wie unterscheidet sich ihr Kurs von dem ihrer europäischen Schwesterparteien?

Laut einer Studie von Jeremy Cliffe vom »European Council on Foreign Relations« (ECFR) unterscheidet sich die Außenpolitik der AfD deutlich von der anderer rechtspopulistischer Parteien in Europa. Unter den europäischen Rechtsaußen-Kräften würde sich die 2013 gegründete AfD am wenigsten an den klassischen Eurozentrismus der Nachkriegszeit gebunden fühlen und stattdessen globaler agieren. Die Alternative für Deutschland verfügt über ein internationales Netzwerk, das weit über die EU hinausreicht. Der Verfassungsschutz sieht zudem in der Ausrichtung der Partei strukturelle Offenheit für illegitime Einflussnahmen autoritärer Staaten.

Zahlreiche AfD-Abgeordnete pflegen informelle Kontakte in die USA, nach Russland und China sowie in den Nahen Osten. So reiste Markus Frohnmaier wenige Tage vor der Landtagswahl in Baden-Württemberg im März, bei der er als Spitzenkandidat antrat, zur Konferenz »The Alliance of Sovereign Nations« nach Washington. Dabei handelt es sich um ein Netzwerktreffen der MAGA-Bewegung mit nationalistischen und rechtsextremen Politikern aus Europa.

Alice Weidel wiederum lebte sechs Jahre in China und spricht Mandarin. Die China-Connection der AfD brachte diese bereits in Bedrängnis. So wurde Jian G., ein früherer Mitarbeiter des ehemaligen AfD-Europaabgeordneten Maximilian Krah, wegen Spionage für die Volksrepublik verurteilt. Die Nähe der Partei zu Russland ist stärker ausgeprägt als bei den meisten anderen rechtspopulistischen Parteien Europas: Während sich das französische Rassemblement National teilweise von Moskau distanziert hat und Giorgia Melonis Fratelli d’Italia die Ukraine militärisch unterstützen, verfolgt lediglich die österreichische FPÖ einen ähnlich russlandfreundlichen Kurs wie die AfD.

Cliffe führt die außenpolitischen Spaltungen der AfD auf die deutsche Teilung und die unterschiedliche Sozialisation in Ost und West zurück. Während die ostdeutschen Landesverbände und Tino Chrupalla eher eine Annäherung an Russland anstreben, orientieren sich die westdeutschen Verbände, Alice Weidel und ihr enger Vertrauter und außenpolitischer Sprecher Markus Frohnmaier stärker an Donald Trump und seiner MAGA-Bewegung.

Neben der Sympathie für autoritäre Staaten weltweit prägen vor allem innenpolitische Interessen die Außenpolitik der AfD. »Ich habe wirtschaftliche und politische Interessen als Nation, und die müssen dann eben im Vordergrund stehen«, sagt der stellvertretende Leiter des AK Außen, Gerold Otten, gegenüber zenith. Das spiegelt sich auch im Abstimmungsverhalten der AfD im Bundestag zu Militäreinsätzen wider. Die Studie des Politikwissenschaftlers Florian Böller von der Universität Heidelberg zeigt auf, dass die AfD in 75 Prozent der Fälle gegen Auslandseinsätze der Bundeswehr stimmte.

Überwiegend wirft die AfD den westlichen Mächten vor, Instabilität etwa in Syrien oder Afghanistan zu erzeugen. Autoritäre Mächte – nicht nur Russland, sondern auch das Assad-Regime und die Taliban – betrachtet sie als souveräne und geachtete Verhandlungspartner. Vor diesem Hintergrund überrascht es kaum, dass ein Syrer mit seinerzeit guten Kontakten zum Assad-Regime für einen AfD-Abgeordneten tätig war. Kevork Almassian arbeitete 2020 als Social-Media-Referent für Markus Frohnmaier. Neben der Nähe zu Russland finden sich bei dem armenischstämmigen Syrer auch ideologische Überschneidungen zwischen der europäischen Neuen Rechten und identitären Strömungen in Syrien, etwa die Rückbesinnung auf nationale und ethnische Identitäten.

Im Jahr 2020 veröffentlichte die AfD zudem ein Propagandavideo über eine Delegationsreise der »Kontaktgruppe Syrien«, in dem die AfD-Abgeordneten Frank Pasemann, Waldemar Herdt, Udo Hemmelgarn, Jürgen Pohl und Steffen Kotré auftauchen. Ziel war es, die Beziehungen zum Assad-Regime zu vertiefen und Syrien als sicheres Rückkehrland für Geflüchtete darzustellen. Laut einer Spiegel-Reportage reisten bereits 2018 AfD-Abgeordnete in den Irak und nach Syrien und trafen unter anderem den syrischen Parlamentssprecher Hammouda Sabbagh. Auch hier bestand das größere Ziel darin, »politisches Beweismaterial« für die Einstufung als sichere Rückkehrländer ausfindig zu machen. Gegenüber zenith erläutert Rainer Rothfuß, dass die Kontakte nach Syrien unter der Übergangsregierung von Ahmad Al-Scharaa derzeit »sehr limitiert« seien und »bei einer zukünftigen Delegationsreise verstärkt aufgebaut werden« sollen.

Zudem verfügt Gerold Otten eigenen Angaben zufolge über gute persönliche Kontakte nach Oman und Kuwait. Im Emirat Katar sei er zwar noch nie gewesen, verweist jedoch auf Parteikollegen, die Verbindungen dorthin haben. Auf Nachfrage von zenith erwiderte Otten, dass er die Fragen zwar weitergegeben habe, »aber beide darüber keine Auskunft an Presseorgane geben möchten«. Auch die Namen der Kollegen nennt er nicht. Bezüglich konkreter Beziehungen der AfD in den Nahen Osten, verweist Rothfuß auf Markus Frohnmaier. Der außenpolitische Sprecher ließ jedoch auch nach drei Anfragen sowohl die Bitte um ein Interview als auch die Fragen zu den Kontakten in die Region unbeantwortet.

Am Golf verfolgt die AfD nach eigenen Angaben konkrete wirtschaftliche und sicherheitspolitische Interessen. »Katar ist ein finanzstarker und energieressourcenreicher Kleinstaat, der zugleich eine geopolitische Brückenfunktion zwischen Ost und West einnimmt und damit für die außenpolitische Strategie der AfD besonders relevant ist«, sagt Rainer Rothfuß. Ein Antrag der AfD von 2024 sieht eine »Partnerschaft auf Augenhöhe« sowie engere Wirtschafts-, Energie-, Sicherheits- und Rüstungsbeziehungen vor. Gleichzeitig kritisiert die Partei Katars angebliche Unterstützung islamistischer Organisationen und den Einfluss des Emirats auf Moscheen in Deutschland. Dennoch betrachtet die AfD das Emirat als wichtigen Energielieferanten, Investor und Vermittler in der Region.

Wirtschaftliche und politische Interessen Deutschlands hätten Otten zufolge Vorrang – auch wenn der AfD »viele Dinge« in dem »Partnerstaat« nicht gefielen.

Taliban als Alternative

Wie eine MDR-Recherche zeigte, trafen sich im September 2025 sechs Mitarbeiter und Aktivisten aus dem Umfeld der AfD mit Taliban-Vertretern in Afghanistan. Der Soziologe David Begrich sieht darin den Versuch, eine »alternative Außenpolitik« zu simulieren und Kontakte zu autoritären Kräften mit ähnlicher Agenda zu knüpfen. Nach Einschätzung des Verfassungsschutzes soll die Reise Afghanistan – ähnlich wie zuvor Syrien – fälschlich als sicheres Herkunftsland darstellen und so Abschiebungen und »Remigration« im Sinne einer völkischen Ideologie legitimieren.

Im November 2025 forderte die AfD im Bundestag pragmatische Arbeitsbeziehungen zu den Taliban und ein Verbindungsbüro in Kabul, das die Rückkehr afghanischer Staatsbürger koordinieren soll. Der frühere Bundeswehroffizier Otten hat seine eigene Theorie zu Fluchtursachen in Afghanistan, die in die Migrationspolitik der AfD passt. Seiner Ansicht nach fliehen Menschen aus Afghanistan nicht primär vor akuter Not, sondern folgen finanziellen Anreizen. Ein »Ticket nach Deutschland« würde aus Afghanistan »zwischen 5.000 und 12.000 US-Dollar kosten«. Aus den hohen Schleusergebühren folgert Otten somit, dass vor allem wohlhabende Afghanen nach Deutschland kämen und ihre Flucht vorwiegend wirtschaftlich motiviert sei.

Laut dem Max-Planck-Institut für Gesellschaftsforschung finanzieren afghanische Familien die Flucht eines Angehörigen meist durch gemeinsam aufgebrachtes Geld und Darlehen. Unterwegs arbeiten die Geflüchteten zudem oft als Tagelöhner. Die hohen Kosten für die Flucht belegen daher weder Wohlstand noch ein primär wirtschaftliches Fluchtmotiv. Die Welthungerhilfe nennt Krieg, Gewalt, Hunger, Verfolgung und fehlende Lebensperspektiven als zentrale Migrationsursachen von Afghanen.

Das Ziel, Abschiebungen durch eine Zusammenarbeit mit den Taliban zu ermöglichen, ist allerdings kein Alleinstellungsmerkmal der AfD. Auch die schwarz-rote Bundesregierung führt dazu direkte »technische Gespräche« mit dem Regime und hat Taliban-Vertretern bereits die Einreise für Tätigkeiten an der Botschaft in Berlin und den Generalkonsulaten in Bonn und München ermöglicht. Eine finanzielle und politische Stärkung der Taliban lässt sich laut Otten dabei nicht vermeiden: »Das ist eben auch Teil der Realpolitik, dass ich dann auch entsprechende Fördermittel in Aussicht stelle, wenn eine bestimmte Anzahl von afghanischen Staatsbürgern zurückgenommen wird.«

Zudem fordert die AfD in ihrem Antrag vom November 2025, afghanische Rohstoffe (unter anderem Gold, Silber, Lithium) im Interesse der deutschen Industrie zu fördern und eingefrorene Zentralbankguthaben freizugeben. Laut einem Bericht der Jamestown Foundation vom Juli 2026 würde die Förderung des Bergbausektors vor allem Taliban-Vertreter bereichern und ihre Macht sichern, während die Bevölkerung kaum profitiert.